Административное расследование проводят правоохранительные органы по факту травмирования пожилой женщины при выходе из автобуса в Якутске. 74-летняя женщина обратилась в республиканскую больницу с болями в спине. После осмотра у нее диагностировали компрессионный перелом позвоночника и госпитализировали.

Сам инцидент произошел 18 июня. Автобус начал движение от остановки в тот момент, когда пенсионерка выходила из него. Женщина потеряла равновесие и упала. Водитель попросил у нее прощения, поинтересовался ее самочувствием, а потом отправился дальше по маршруту.

Еще один случай получения травмы при поездке на автобусе произошел 16 июня. В поликлинику обратился 32-летний мужчина, который пожаловался на ушиб ноги. Он рассказал, что травму получил при падении в автобусе. Водитель резко затормозил на пешеходном переходе, утверждая, что на нем неожиданно появились люди. Из-за резкого торможения многие пассажиры потеряли равновесие и даже упали, отмечает ИА SakhaNews.