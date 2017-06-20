Главный врач Апатитско-Кировской центральной районной больницы (ЦРБ) в Мурманской области Юрий Ширяев, в которой проходила лечение обратившаяся к президенту в ходе «прямой линии» онкобольная, написал заявление об увольнении, передает ТАСС со ссылкой на источник в ЦБР.

Жительница города Апатиты Дарья Старикова рассказала о своей болезни во время обращения к Владимиру Путину в рамках «прямой линии». Девушку на протяжении долгого времени лечили от остеохондроза массажем и уколами, а точный диагноз «рак четвертой стадии» смогли поставить только в Мурманской больнице.

В понедельник спецборт МЧС России доставил Старикову в Москву, где она будет проходить лечение в ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена».