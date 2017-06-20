Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой рассказал во вторник о том, что МВД РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому все приезжающие в Россию иностранцы должны будут проходить процедуру дактилоскопии и фотографирования в местах, где они попадают на территорию Российской Федерации.

«Министерством внутренних дел внесен (в Госдуму. — «Известия») федеральный закон, после принятия которого абсолютно все, в том числе и граждане Евразийского союза, с любыми целями заезда на нашу территорию, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистрации», — приводит ТАСС слова Горового.

Представитель МВД подчеркнул, что в дальнейшем работа по ужесточению контроля режима пребывания иностранцев в РФ будет продолжаться.

Агентство отмечает, что таким образом силовое ведомство намерено пресекать доступ в страну тем иностранным гражданам, которые приезжают в Россию по поддельным или чужим паспортам.