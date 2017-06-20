Представитель администрации Кемеровской области Алексей Доронгов заявил, что Аман Тулеев в данный момент находится в отпуске.

«Нет, это неправда. Он находится в отпуске», — прокомментировал он информацию, которая появилась ранее в СМИ.

Напомним, информагентство FlashSiberia сообщило со ссылкой на источник, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке.

Впоследствии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о скорой отставке Тулеева.