На реконструкцию Театра оперы и балета в Саратове будет выделено 2,5 млрд рублей. Об этом стало известно на встрече врио губернатора Валерия Радаева с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Подготовлена проектно-сметная документация. Трудности заключаются в том, что здание разваливается из-за талых вод, а также состоит из нескольких строений. Срок начала работ зависит от того, когда поступят средства, передает ИА «Взгляд-инфо».

Труппа театра ранее считалась одной из лучших провинциальных в России, и получить здесь ангажемент было удачей для театральных деятелей. Здание саратовского городского театра (в советское время — Театра оперы и балета им. Н.Г. Чернышевского) немного не достояло до своего столетия. В 1962 году оно было капитально реконструировано, а фактически перестроено по проекту саратовского архитектора Т.В. Ботяновского.