Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слышал о плане госсекретаря США Рекса Тиллерсона по России только из СМИ.

«Вы же пишете, я читаю», — сказал Лавров «РИА Новости».

Как пишет портал BuzzFeed, план подготовил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В документе затрагиваются три направления: урегулирование конфликта в Сирии, ядерная программа КНДР и проблема кибербезопасности. Источники в Госдепе рассчитывают, что новый курс позволит улучшить российско-американские отношения, которые переживают не лучшие времена.