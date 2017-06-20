Два человека пострадали в ДТП в Тюменской области в результате падения легкового автомобиля в кювет, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по региону.

По данным ведомства, авария произошла в минувшую субботу, в Ялуторовском районе. Установлено, что водитель автомобиля Audi A4 не смог выбрать безопасную скорость, в результате чего машина опрокинулась в кювет вблизи населенного пункта Бердюгино. В результате аварии у 25-летнего водителя диагностировали тяжелую травму головы и перелом лодыжки, а 35-летняя пассажирка получила переломы позвоночника, бедра, голени и черепно-мозговую травму.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает megatyumen.ru.