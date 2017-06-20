В Госдуме предложили создать государственный алиментный фонд по эффективному взысканию денежных средств с родителей-должников. С таким предложением на заседании круглого стола выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Она подчеркнула, что порядка 10 млн детей в 2016 году остались в неполных семьях, одним из основных источников доходов которых являются пособия и алименты, сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на ТАСС. Предложение о создании алиментного фонда уже направлен на рассмотрение в думский комитет по труду, социальной политики и делам ветеранов.