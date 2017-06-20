«Спартак» сообщил о подписании нового контракта с хавбеком Романом Зобнином. Соглашение рассчитано на четыре года.

По информации «Спорт-Экспресса», согласно новому контракту зарплата российского полузащитника в «Спартаке» выросла с €1 до €2,4 млн. в год. Также, в новом договоре футболиста прописана сумма отступных, составляющая около €15 млн.

Роман Зобнин перешел в «Спартак» из московского «Динамо» летом 2016 года. Футболист провел в составе красно-белых 32 матча во всех турнирах, забив два мяча.

Хавбек был вызван в сборную России для участия в матчах Кубка конфедераций, однако не смог принять участие в турнире. Зобнин получил тяжелую травму в товарищеском матче против Венгрии, в котором россияне победили со счетом 0:3.

У футболиста диагностировали подозрение на разрыв передней крестообразной связки и повреждение внутренней боковой связки колена. На восстановление уйдет около полугода.

Несмотря на длительный срок восстановления, руководство московского клуба решило продлить контракт с полузащитником.

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