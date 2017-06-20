Бюджет новой ленты российского режиссера Андрея Кончаловского об итальянском скульпторе Микеланджело составит 780 млн рублей. Проект, претендующий на господдержку, был представлен в Министерстве культуры РФ во вторник продюсером фильма Олесей Гидрат.

«Съемки фильма начнутся 27 августа, летом 2018 года картина должна быть закончена», — уточнила Гидрат. По словам Кончаловского, съемки фильма «Грех» в основном будут проходить на итальянских мраморных карьерах Италии, где знаменитый скульптор брал материал для своих произведений.