В Москве автомобиль наехал на женщину с коляской, в которой находился грудной ребенок. Несчастный случай произошел на юго-востоке столицы, на нерегулируемом переходе. В результате происшествия ребенок госпитализирован.

По информации «Дни.Ру» со ссылкой на Life.ru, женщина с семимесячным ребенком переходила проезжую часть на 1-й Новокузьминской улице, когда водитель легкового автомобиля не успел затормозить и сбил пешеходов.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и скорой помощи, сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.