Буксировка уникального маяка «Ирбенский», который из Кронштадта перевезут в Калининград, предварительно назначена на 22–23 июня. Судно станет новым экспонатом калининградского Музея Мирового океана и пришвартуется на набережной исторического флота.

В настоящее время судно готовят к нелегкому плаванию. Ему предстоит пройти на буксире более 500 морских миль, на что понадобится около пяти дней. На восстановление судна Министерство культуры России выделило почти 10 млн рублей. Ремонтные работы выполнили специалисты Кронштадтского морского завода. Эксперты проверили на герметичность иллюминаторы, двери и люки корабля, осмотрели оборудование и механизмы машинного отделения, а также заново покрасили корабль, сообщает ИА FlashNord.

Плавучий маяк был построен в Финляндии и установлен в Ирбенском проливе в 1962 году. В России на данный момент это единственное судно подобного типа. Корабль оснащен маячным огнем, радиомаяком, звуковым передатчиком, гидроакустическим сигнальным устройством. Видимость освещения маяка — более 20 км, звуковой сигнал можно услышать на расстоянии до 5 км, а радиосигнал распространяется почти на 30 км.