В Никольском храме Благовещенска был совершен обряд присоединения к православию семьи русских немцев, которые постоянно живут в Германии. Особый чин совершил священник Святослав Шевченко, глава епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Бывшие лютеране приняли православие через таинство миропомазания. Причем чин присоединения был совершен в день просветителя Европы, священномученика Лукиана Бельгийского.

Священник рассказал ИА «Амур.инфо», что семья приехала в Благовещенск к родственникам. В Германии они приняли лютеранство из-за детей. Для того чтобы дети посещали в школах предмет «Ззакон Божий», необходимы справки от родителей, что они прошли крещение. Уже позже они узнали, что быть лютеранами не обязательно, главное — быть крещеными. Позже семья решила принять православие.

Отныне семья может посещать богослужения в православных храмах Берлинско-Германской епархии.