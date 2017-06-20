СК начал проверку сообщений СМИ об избиении ребенка вожатым в детском лагере в одном из столичных домов творчества. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее ряд СМИ сообщи о том, что вожатый лагеря во Дворце творчества на Миуссах избил 10-летнего мальчика, который позже рассказал о произошедшем матери, сообщает «Говорит Москва». Та, в свою очередь, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. По предварительной информации, инцидент произошел 17 июня. В ходе проверки стражи порядка установят причины и обстоятельства случившегося, по результатам чего и будет принято процессуальное решение относительно действий вожатого и руководителя лагеря.

Департамент образования Москвы информацию об избиении ребенка опроверг. Якобы на встрече директора Дворца на Миуссах Ольгой Коровацкой с родителями мальчика четвероклассник отказался от своих слов об избиении.