Роспотребнадзор предупреждает жителей Амурской области о том, что на прилавках магазинов может появиться молочная продукция, произведенная на несуществующих предприятиях. Она поставляется из Саратовской и Челябинской областей.

В первом случае речь идет о питьевом молоке, а во втором — о сливочном масле. На упаковках указаны компании, которые, как выяснило надзорное ведомство, не значатся по указанным юридическим и фактическим адресам.

ИА «Амур.инфо» публикует названия предприятий-призраков. Это ООО «Волгомолоко» и ООО «Молочный край». В случае если покупатели столкнутся с продукцией этих фирм, их просят сообщать об этом в управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Ранее сообщалось, что в молоке амурских производителей были найдены антибиотики. Как заявляли в областном управлении по ветеринарному и фитосанитарному надзору, препарат попал в продукцию из-за нарушений сроков сдачи производителем.