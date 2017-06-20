Детский сад с атриумом на крыше появится в Петровском квартале Тулы. Дошкольное учреждение планируется сдать в эксплуатацию до конца 2017 года.

Как сообщает ИА «Тульские новости», строительство детского сада проинспектировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству песчаного и щебеночного оснований, устройство фундаментной плиты, устройство колонн и стен первого этажа. Помимо этого, строители завершают возводить перекрытия первого этажа, а также устанавливают колонны.

Предполагается, что будущее здание будет оборудовано бассейном, медицинским и процедурными кабинетами, музыкальным и физкультурными залами. На территории детского сада также разместятся шесть игровых площадок и одна общая спортивная площадка. Окончание строительства дошкольного учреждения намечено на конец 2017 года.