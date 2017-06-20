Телефонный разговор лидеров «нормандской четверки» может состояться уже в июне, дата переговоров согласовывается, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Время и дата согласовываются в настоящее время», - сказал Ушаков.

«Нормандская четверка» - это дипломатическая группа, в которую входят высокопоставленные представители четырех стран – России, Украины, Германии и Франции. Переговоры «четверки» направлены на урегулирование ситуации на востоке Украины и исполнение Минских соглашений. Первая встреча лидеров четырех государств состоялась в июня 2014 года во Франции.