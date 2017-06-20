Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил о том, что нефтяная компания не подавала ходатайства об отказе от иска к АФК «Система». По словам Леонтьева, информация об этом в картотеке арбитража — недоразумение.

«Не было отказа... и в мыслях не было», — приводит слова Леонтьева «РИА Новости».

По данным агентства, из карточки дела в Арбитражном суде следует, что во вторник в суд поступило и было зарегистрировано ходатайство «Роснефти» и «Башнефти» об отказе от иска.

«Роснефть» обвинила в мае АФК «Система», владевшую «Башнефтью» до 2014 года, в нанесении ущерба при реорганизации компании и подала иск против компании. В результате котировки акций «Системы» на Московской бирже обрушились на 37%. Ущерб акционеров АФК и ее структур после падения капитализации составил 143 млрд рублей, заявляют члены совета директоров.