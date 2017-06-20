В Рязанской области в районе села Вышгород планируется возвести новый мост для железнодорожного и автомобильного транспорта. Переправу возведут в связи с новой железнодорожной веткой.

Начальник отдела главного управления архитектуры и градостроительства области Юрий Малов сообщил, что новая ветка будет проходить через поселок Тума в сторону Владимира. Она обогнет Рязань с юга параллельно будущей автомобильной трассе «Южный обход», сообщает РИА «7 новостей».

«Южный обход» планируется возвести взамен устаревшей Южной окружной дороге. Проектированием занимались специалисты Росавтодора, а к строительству привлечен федеральный бюджет. Отмечается, что, помимо этого, планируется восстановить аэропорт Протасово и создать в этой зоне логистический узел.