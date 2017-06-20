Серийное производство новейшего российского танка Т-14 «Армата» должно начаться после его опытно-войсковой эксплуатации, проведение которой намечено на 2019 год. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин на совещании о ходе реализации портфеля заказов для «Уралвагонзавода».

«Надеюсь, сегодня руководство «Уралвагонзавода» подтвердит, что 2019 год — это уже начало опытно-войсковой эксплуатации «Арматы», то есть танк поступит уже на военные полигоны, ну а дальше серия», — цитирует телеканал «Звезда» заявление Рогозина.

Вице-премьер также выразил надежду, что новейший танк будет служить ВС РФ десятки лет, как танк Т-72.

Т-14 «Армата», разработанный на «Уралвагонзаводе», был впервые показан широкой публике на Параде Победы в 2015 году. Этот единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он оснащен новой 125-мм пушкой, которая размещена в дистанционно управляемой необитаемой башне. На базе этой универсальной тяжелой платформы нового поколения также можно производить машины поддержки танков, разведки и управления, тяжелые БТР, тяжелые боевые машины пехоты и инженерные машины.