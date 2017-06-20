Претензии ЕСПЧ к закону о запрете гей-пропаганды вполне обоснованы: речь идет не о критике направленности закона как такового, а о том, что он не содержит конкретных границ своего применения, сказал «Известиям» управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

«В итоге создается ситуация с большим простором для судейского усмотрения, что приводит к дискриминации и нарушению права на свободу выражения мнения. Россия, как участница Европейской Конвенции о правах человека, не может принимать законодательные акты, ограничивающие те права и свободы, которые закреплены Конвенцией. В данном же случае закон носит явно дискриминационный характер в отсутствие конкретизации сферы своего применения», — отметил эксперт.

По его словам, если говорить о перспективах обжалования решения в Большой палате ЕСПЧ, о чем уже заявлено, то шансов на выигрыш у России практически нет.

«Вряд ли это решение ЕСПЧ станет причиной кардинальных мер по отношению к самому закону, однако, если много решений в пользу граждан РФ по аналогичным делам может стать причиной его более аккуратного применения судами», — заключил Владимир Старинский.