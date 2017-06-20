В Красноярском крае произошли сразу две аварии из-за выбежавшего на трассу М-53 лося. Животное погибло.

Поздним вечером 19 июня автомобиль Toyota Land Cruiser направлялся в Красноярск из Ачинска. На 748-м километре дороги из леса выскочил лось. Столкновения избежать не удалось. Через несколько секунд в лежащее на трассе животное врезался ВАЗ.

Как сообщает «Наш Красноярский край», в ДТП получили легкие травмы оба водителя и пассажиры. Лось не выжил после столкновений.