Основатель партии «Национальный фронт» и отец ее нынешнего лидера Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пен не смог попасть на партийную встречу во французском городе Нантер.

«Я вас прошу принять к сведению тот факт, что доступ ко входу в место, где должно находиться политическое представительство, ограничен цепями. Я не в том возрасте, чтобы прыгать через барьеры», — заявил Ле Пен, его слова приводит France Info.

По данным издания, Жан-Мари Ле Пен едко прокомментировал данный факт, назвав его недопуск на заседание партии подарком дочери ему на день рождения.

Основатель «Нацфронта» подчеркнул, что данные действия нарушают устав партии, решение съезда партии и многочисленные решения судов, которыми подтверждено его членство.