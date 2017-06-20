В Россию с государственным визитом прибыл глава Киргизии Алмазбек Атамбаев. Президенты обеих стран встретились в Кремле для обсуждения региональных и международных вопросов.

Как сообщает «РИА Новости», Владимир Путин побеседовал с Алмазбеком Атамбаевым в спокойной обстановке, обговорив весь спектр двусторонних отношений.

«Долго и в спокойной обстановке смогли поговорить по всему комплексу отношений, по региональным вопросам, некоторым международным проблемам», — отметил президент РФ.

Российский лидер отметил, что считает Киргизию "близким союзником и надежным другом".

Также Путин подчеркнул, что за последнее время было немало сделано, но многое еще предстоит сделать, в том числе в сфере экономического развития.