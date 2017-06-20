Владивосток возглавил список городов России с самой вкусной едой. Рейтинг был составлен по отзывам пользователей ресурса по бронированию отелей Booking.com. Победу городу принесли морепродукты и паназиатская кухня.

Как отмечает ИА PrimaMedia, второе место в списке занял Суздаль, родина медовухи, а третье оказалось у Костромы. Там туристы могут попробовать сыры и домашние закуски. Москва и Санкт-Петербург в топ-10 не попали.

Составители рейтинга отмечают, что еда — это самая обсуждаемая тема на сайте. 75% путешественников признаются, что, выбирая место отдыха, они руководствуются наличием вкусной местной кухни.

Среди любителей вкусно поесть особенно популярны страны Азии и Южной Америки. Так, первое место в мировом рейтинге занимает Гонконг, далее идет Сан-Паулу, а за ним Токио, где больше ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, чем в Нью-Йорке и Париже. В топ-10 также находятся города Греции, Испании и Австралии.