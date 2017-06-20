Технические переговоры на экспертном уровне между ООН и представителями оппозиции Сирии по вопросам конституции начнутся в Женеве 3 июля, передают «РИА Новости» со ссылкой на источники, участвующие в организации встреч.

«Переговоры на экспертном уровне с тремя оппозиционными группами - ВКП, «Каир» и «Москва» - начнутся уже 3 июля», - сообщил источник в офисе специального посланника ООН по Сирии. По словам собеседника агентства, в рамках переговоров продолжится работа над проектом конституции Сирии.

Другой источник агентства уточнил, что во встречах по конституции не будет принимать участие делегация из Дамаска. По его словам, она прибудет 10 июля к началу официального раунда переговоров. По данным «РИА Новости», «Женева-7» продлится не более 10 дней.