Самолет компании Turkish Airlines был вынужден вернуться в стамбульский аэропорт после попадания в него молнии. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 июня. На борту Boeing 737-800, направлявшегося из Стамбула в Казань, находился 101 пассажир. После удара молнии капитан лайнера принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка. Самолет благополучно приземлился, после чего его отогнали в ангар для проведения технической проверки. Все пассажиры, находившиеся на борту, вылетели в Казань на другом самолете, сообщает НТВ.Ru.

Ранее в понедельник молния ударила по другому турецкому самолету авиакомпании Atlas global, летевшему из Стамбула в Тбилиси. Он также вернулся в аэропорт вылета.