Московский окружной военный суд приговорил троих участников запрещенной в России экстремистской организации Misanthropic Division к реальным срокам лишения свободы в колонии на срок от 3 до 3,5 года.

Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ СК РФ, Кирилл Халепо приговорен к 3 годам колонии-поселения, Виталий Царук получил 3 года и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима, а Виктор Пехтерев — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Также суд постановил уничтожить изъятые у подсудимых вещи, в том числе футболки и флаг с атрибутикой Misanthropic Division.

В конце мая трое участников организации Misanthropic Division частично признали вину по делу об экстремизме.

По данным следствия, националистическое объединение Misanthropic Division было создано в 2013 году гражданином Белоруссии Дмитрием Павловым, который планировал укрепить свое положение среди радикалов и заработать на продаже продукции с националистической символикой.

В российских соцсетях участники объединения ведут пропаганду расизма и нацизма, а также призывают к террористической деятельности.

Напомним, по решению Верховного суда РФ в ноябре 2014 года в России экстремистскими признаны организации «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО), «Братство», «Тризуб имени Степана Бандеры» и «Украинская повстанческая армия» (УПА).