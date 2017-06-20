Спасатели обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Брянске. Боеприпас был обнаружен на окраине Фокинского района.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону, в разминировании находки принимали участие специалисты пожарно-спасательного центра.

Напомним, это не первый случай обнаружения боеприпаса времен ВОВ. В воскресенье вблизи села Сети Брянского района спасатели обезвредили стокилограммовую авиабомбу.