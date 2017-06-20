Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз покидает команду. Футболист продолжит карьеру в петербургском «Зените».

Полоз станет третьим игроком «Ростова», который перейдет в «Зенит» в этом межсезонье, сообщает «БИЗНЕС Online». Ранее к команде присоединились Кристиан Нобоа и Денис Терентьев.

Между тем спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о переходе Полоза.

«Полоз? Впервые об этом слышу (смеется). Можно еще что-нибудь написать. Сейчас команда работает на сборах. До конца первого сбора новичков не будет. Будут ли еще россияне? Посмотрим», — приводит слова Сарсания «Федеральное агентство новостей».

В минувшем сезоне в чемпионате России Дмитрий Полоз провел 26 матчей. Нападающий забил 7 мячей и сделал 5 голевых передач.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram