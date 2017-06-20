В августе в Твери стартуют работы по реконструкции площади Победы. На первом этапе появится гранитная облицовка верхних парапетов с подсветкой конструкций, новые покрытия аллей и брусчатка. Будут отремонтированы пешеходные мосты и парапеты лестницы на спуске к Вечному огню, обустроены пешеходные дорожки.

В текущем году на объект будет выделено 57 млн рублей. Реконструкция должна завершиться до наступления холодов, передает ИА «ТВЕРИГРАД».

На 2018 году работы продолжатся и будут стоить еще около 65 млн рублей. Планируется укрепить берега, обустроить амфитеатр и т.д. Для мероприятий и патриотических акций на площади будут устанавливать трибуны для гостей. Весной следующего года планируется начать строительство нового пешеходного моста через Тьмаку.