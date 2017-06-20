Наставник московского "Спартака" Массимо Каррера занял 44-е место в рейтинге 50 лучших тренеров мира по итогам минувшего сезона. 53-летний итальянец возглавил красно-белых минувшим летом, сменив на посту наставника команды Дмитрия Аленичева. Под руководством Карреры спартаковцы завоевали золотые медали чемпионата России, чего им не удавалось сделать с 2001 года.

Отметим, что наставник "Спартака" является не единственным представителем РФПЛ в опубликованном FourFourTwo рейтинге. На 36-й строчке списка лучших расположился новый главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, в минувшем сезоне занимавший должность вице-президента-тренера "Ростова", сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на FourFourTwo. С донским клубом туркменский специалист дошел до 1/8 финала Лиги Европы и добился третьего места в групповом турнире Лиги чемпионов, играя против таких команд, как "Атлетико", "Бавария" и ПСВ. В чемпионате России "Ростов" Бердыева занял шестое место.

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