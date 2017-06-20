Поезда в Московском метрополитене в текущем году стали задерживаться на 12% реже по сравнению c прошлым годом. Об этом заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Московское метро постоянно работает над ошибками», — цитирует «Говорит Москва» сообщение Собянина на странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в начале июня объединили системы электронных проездных билетов метро Москвы и Санкт-Петербурга.

Транспортные карты «Подорожник–Тройка» можно приобрести в кассах станций метро, которые расположены в непосредственной близости от Московского и Ленинградского вокзалов.