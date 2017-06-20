Тяжелый джип Hummer, принадлежащий НАТО, с американскими военными в кабине протаранил автомобиль в литовском городе Мариямполе во вторник. В машине находились четыре девушки. Трое из них получили ранения и были доставлены в больницу. Как сообщают литовские СМИ, катастрофа произошла в 13.00 по местному времени. «Люди видели, что военный автомобиль ехал по второстепенной дороге с большой скоростью, поэтому очень сильно врезался в проезжающий автомобиль», — сообщает новостной портал lrytas.lt. В настоящий момент ведется расследование транспортного происшествия.