Как сообщила разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики перебрасывают тяжелую артиллерию к линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил журналистам заместитель командующего оперативным командированием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств вдоль линии соприкосновения", - заявил Басурин агентству "РИА Новости".

По информации ДНР, пять единиц "Гиацинт-Б" были замечены в районе Новокалиново и две единицы (САУ) "Гвоздика" - в районе Красногоровки.