Постановлением мирового судьи в городе Орле управляющая компания (УК) привлечена к административной ответственности за ненадлежащее содержание жилого дома. На компанию наложен штраф в размере 125 тыс. рублей.

Жители дома 52 по улице Максима Горького обратились в Управление государственной жилищной инспекции с жалобой. По факту проверки сотрудники жилой инспекции обнаружили ненадлежащие состояние здания. Вода с крыши залила подъезд и несколько квартир девятого этажа. В результате образовалась плесень и повредилось имущество собственников квартир, сообщает InfoOrel.

По данным жилищной инспекции, такие повреждения дома могут нести вред здоровью и угрозу жизни жильцов. На управляющую компанию составили протокол об административном нарушении и выдали предписание для устранения дефектов. Организация с предписанием не согласилась и подала апелляцию в районный суд, который оставил наказание без изменений.