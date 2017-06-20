В поисках троих подростков, пропавших на Ладожском озере 19 июня, участвуют 269 человек и 70 единиц техники, сообщили «Известиям» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелия.

«Ребят пока не нашли. На месте работают беспилотные летательные аппараты, водолазы, прочесываются берег и акватория, проводится мониторинг с воздуха. К поискам привлечены 269 человек и 70 единиц техники», — отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что в настоящее время погодные условия не препятствуют поискам.

«Поиски будут продолжаться до победного. Учитывая опыт прошлой ночи — сейчас белые ночи, которые позволяют проводить операцию в ночное время, — скорее всего, этой ночью будет то же самое», — заключили в ведомстве.

Лодка с пятью подростками в возрасте от 15 до 17 лет перевернулась на Ладожском озере 19 июня. Двое спаслись и были госпитализированы, поиски еще троих продолжаются.