Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, традиционно проводимый в Самарской области в начале июля, в 2018 году состоится на месяц позже из-за чемпионата мира по футболу.

Как сообщает НИА «Самара», в следующем году фестиваль пройдет с 9 по 12 августа. Организаторы мероприятия полагают, что число гостей фестиваля не снизится из-за его переноса с привычной даты.

Фестиваль авторской песни проводится в Самарской области более 40 лет в память о студенте и барде Валерии Грушине, который погиб на реке Уде в Сибири, спасая тонувших детей. Несколько лет назад Грушинский фестиваль стал проводиться на двух площадках под Самарой — на Федоровских лугах и на Мастрюковских озерах. Организатором одного фестиваля является клуб имени Валерия Грушина, другого — научно-производственная фирма «МЕТА».

В 2016 году, по данным организаторов, фестиваль посетили около 30 тыс. человек. В текущем году мероприятие проведут С 29 июня по 2 июля на территории Мастрюковских озер.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах. В Самаре состоятся матчи групповой стадии,1/8 и четвертьфинала мундиаля.