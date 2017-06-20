Ошибка мерчандайзеров одного из супермаркетов в Новой Зеландии привела к тому, что десятки родителей накормили своих детей лакомством для собак.

Как пишет New Zealand Herald, в городе Уонгануи в одном из отделов сетевого супермаркета на полках с чипсами и снеками по случайности оказалось печенье для собак Scooby Snack, на упаковке которого изображен популярный мультяшный персонаж из мультсериала «Скуби–ду».

Родители, которые купили печенье, не обратили внимания на надпись «продукт предназначен для животных» и дали собачье лакомство свои детям. Каково же было их удивление, когда дети, откусив кусочек, с отвращением говорили: «фу, это гадость».

По данным издания, многочисленные жалобы клиентов магазина вынудили руководство ритейлера принести свои извинения покупателям и перенести продукцию в отдел кормов для животных.