Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал решение президента США Дональда Трампа об отмене односторонней сделки по нормализации отношений с Кубой «возвращением к подходу времен холодной войны», что противоречит тому, что делали предыдущие американские президенты.

Родригес в разговоре с RT также подчеркнул готовность Кубы к поддержанию диалога по вопросам двусторонних отношений с США, однако при условии, что «это будет на основании абсолютного уважения равенства и суверенитета» Кубы.

Ранее Дональд Трамп в рамках своего визита в Майами 16 июня заявил об отмене односторонней сделки администрации экс-главы Белого дома Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.