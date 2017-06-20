Власти Приморья пообещали выделить участки людям, чьи «гектары» попали на территории охотничьих угодий. По словам приморского губернатора Владимира Миклушевского, принято решение отменить поправку в закон, запрещающую это делать.

Миклушевский лично встретился с жителем Владивостока Иваном Таркиным, который рассказал о подобной проблеме во время «Прямой линии» президенту Владимиру Путину. По словам губернатора, работа по заявлению на предоставление участков была приостановлена потому, что закон запрещал предоставление гектаров в охотугодьях.

О подобной ситуации сразу было доложено полпреду президента Юрию Трутневу. Тот, в свою очередь, инициировал поправку в закон. Сейчас проект закона уже прошел рассмотрение в профильном комитете Госдумы.

Как уточняет ИА PrimaMedia, Иван Таркин направил заявку на гектар в поселке Оленевод Надеждинского района в конце 2016 года. По его словам, на участке уже готова инфраструктура.

Глава региона пообещал, что как только изменения в закон будут внесены, все «зависшие» участки будут выданы.

«Ваш участок поставлен на кадастровый учет, претендовать на него кроме вас больше никто не сможет», - заявил губернатор.

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года любой желающий гражданин РФ может претендовать на получение гектара земли в безвозмездное пользование. Они предоставляются в девяти регионах Дальнего Востока.

Приморье стало самой популярной территорией у желающих получить землю. На него приходится около 40 тыс. заявлений.