Следственный комитет просит арестовать мужчину, напавшего на полицейского во время несанкционированного митинга на Марсовом поле 12 июня. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

О поступлении ходатайства ТАСС рассказала пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

По версии следствия, мужчина ударил кулаком по спине полицейского. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Изначально сообщалось, что демонстрант ударил полицейского ножом в спину, но того защитил бронежилет. Позднее эту информацию опровергли в СК РФ.