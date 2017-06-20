Экс-тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью, ныне возглавляющего английский «Манчестер Юнайтед», обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму, превышающую 3 млн евро, пишет испанское издание AS.

Как поясняет RT, прокуратура Испании подала иск против тренера за неуплату налогов в размере 3,3 млн евро с 2011 по 2012 год.

Моуринью работал с футболистами «Реала» с 2010 по 2013 год. За этот период клуб стал лучшим на чемпионате Испании, в Кубке и Суперкубке страны.