Кабинет министров РФ подпишет с Киргизией соглашение. По поручению президента России Владимира Путина РФ и Киргизия будут развивать взаимодействие сторон в сфере ВТС.

«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении договора между РФ и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества. Правительству РФ по завершении переговоров с киргизской стороной принять решение о подписании договора», — сообщается в распоряжении российского лидера.

Согласно словам первого замглавы ФС ВТС Андрея Бойцова, такой договор позволит «максимально упростить взаимодействие между странами» и предоставит предприятиям возможность работать напрямую.