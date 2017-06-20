Регламент, который предусматривает изменение дизайна шенгенской визы для краткосрочных поездок в Европу, принял Совет ЕС. Соответствующее решение было принято с целью предотвращения подделок и повышения безопасности, сообщает во вторник пресс-служба законодательного органа.

«Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством», — цитирует RT сообщение пресс-службы.

Новый регламент будет подписан Европейским парламентом и Советом ЕС в начале июля. Он не коснется Великобритании и Ирландии, сообщает сетевое издание m24.ru.

Открытые границы в Европе представляют угрозу для Великобритании, заявил ранее экс-руководитель подразделения британской полиции по борьбе с терроризмом Ричард Уолтон.