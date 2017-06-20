В республике Башкирия заведующая родильным отделением обвиняется в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Сотрудница Зилаирской центральной районной больницы предстанет перед судом.

По версии следствия, в сентябре 2013 года в отделение поступила женщина на 38-39 неделе беременности. Заведующая после осмотреа недооценила тяжесть ее состояния и около месяца не принимала мер к проведению операции «кесарево сечение».

В итоге потерпевшая обратилась в перинатальный центр Сибая. Ребенок появился на свет в очень тяжелом состоянии и через несколько дней умер, пишет ИА «Башинформ». Экспертиза показала, что малыша можно было спасти, оказав своевременную помощь роженице.