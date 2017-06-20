Порядка 7 тыс. автомобилей Nissan Murano Z51 в России отзовут из-за угрозы возгорания двигателя. Об этом сообщает сайт Росстандарта.

Всего отзыву подлежат 6944 кроссовера, реализованные с июня 2013 по ноябрь 2016 года, из-за ошибки во время производства модели. Неполадка связана с рулевым колесом и возможностью утечки рабочей жидкости, что может привести к затруднению при повороте руля и даже к возгоранию в моторе, сообщает телеканал «360».

Владельцы подлежащих отзыву автомобилей будут проинформированы о необходимости приехать в ближайший центр на проведение бесплатных ремонтных работ в случае их необходимости. Также водители данной модели авто могут самостоятельно выяснить, подлежит ли машина отзыву. Для этого необходимо сравнить VIN-код своего автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта.