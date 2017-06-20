По решению Арбитражного суда Москвы государственная корпорация «Роскосмос» выиграла суд против Центра Хруничева. Компенсация за просрочку выполнения контракта составит 3,2 миллиарда рублей.

Как сообщает «РИА новости», разработчик и производитель ракет-носителей понесет убытки из-за аварии «Протона-М» с тремя спутниками «Глонасс» в 2013 году. В суде установили, что нарушение произошло из-за производственного брака, которое повлекло за собой некорректную установку датчиков угловых скоростей работниками Центра Хруничева.

Напомним, авария произошла летом 2013 года, когда ракета-носитель потерпел крушение на территории Байконура, отклонившись от курса.