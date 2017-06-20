Президент России Владимир Путин обсудит со своим вьетнамским коллегой Чан Дай Куангом экономическое сотрудничество двух стран в рамках ЕАЭС, сообщили в Кремле. Встреча глав государств состоится 29 июня.

«С 28 июня по 1 июля по приглашению президента РФ Владимира Путина Россию с официальным визитом посетит президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг… Планируется обсудить пути дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом», — отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Особое внимание лидеры двух стран намерены уделить расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также практической реализации соглашения от 29 мая 2015 года о свободной торговле между членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. В Кремле подчеркнули, что по итогам переговоров планируется подписать ряд двусторонних документов.