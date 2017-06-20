Производство автомобилей российского проекта «Кортеж» будет налажено на базе автомоторного института «НАМИ», что позволит уже через пять лет выпускать более одной тыс. машин в год.

Об этом в интервью «России 24» рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Глава ведомства рассчитывает, что потребность и спрос на отечественные автомобили будут расти. Минтранс готов реализовывать кооперационные индустриальные связи с российскими производителями, либо же объемы производства будут увеличивать на дополнительной индустриальной площадке.

Мантуров отметил, что в декабре 2017 года 16 первых автомобилей будут переданы ФСО России. В рамках проекта будут производить машины всех линеек.

Кроме того, в ведомстве планируют после выпуска внедорожника предоставить партнерам право производства этих моделей. В будущем Минтранс рассчитывает выпускать пять тыс. внедорожников ежегодно.